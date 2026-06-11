Siirt Valisi Kızılkaya tarımsal üretim alanlarında incelemede bulundu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurtalan ilçesinde yumurta tesisi ve sera alanında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Yoldurağı köyünde üretim yapan yumurta tesisi ile sera alanlarında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, 60 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren işletmenin 150 bin yumurta tavuğu kapasitesiyle bölgenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

AB standartlarına uygun üretim altyapısına sahip tesiste günlük yaklaşık 5 bin koli yumurta üretildiğini dile getiren Kızılkaya, istihdam ve katma değer oluşturan yatırımların destekleneceğini bildirdi.

Daha sonra aynı bölgede sera alanlarını ziyaret eden Kızılkaya, toplam 60 dekar örtü altı üretim alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Seralarda Siirt'te ilk kez turfanda karpuz yetiştiriciliğinin hayata geçirildiğini belirten Kızılkaya, üreticilerle birlikte karpuz hasadı gerçekleştirdi.

Turfanda karpuz üretiminin tarımda yenilikçi ve katma değeri yüksek üretim anlayışının önemli bir örneği olduğunu vurgulayan Kızılkaya, modern seracılık uygulamaları sayesinde üretim sezonunun erkene çekildiğini ve üreticilerin ürünlerini daha avantajlı koşullarda pazara sunabildiğini kaydetti.