Haberler

Siirt Valisi Kızılkaya tarımsal üretim alanlarında incelemede bulundu

Siirt Valisi Kızılkaya tarımsal üretim alanlarında incelemede bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurtalan ilçesinde 60 bin metrekare alandaki yumurta tesisini ve 60 dekar örtü altı sera alanını ziyaret ederek, AB standartlarındaki üretim ve turfanda karpuz hasadı hakkında bilgi aldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurtalan ilçesinde yumurta tesisi ve sera alanında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Yoldurağı köyünde üretim yapan yumurta tesisi ile sera alanlarında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, 60 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren işletmenin 150 bin yumurta tavuğu kapasitesiyle bölgenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

AB standartlarına uygun üretim altyapısına sahip tesiste günlük yaklaşık 5 bin koli yumurta üretildiğini dile getiren Kızılkaya, istihdam ve katma değer oluşturan yatırımların destekleneceğini bildirdi.

Daha sonra aynı bölgede sera alanlarını ziyaret eden Kızılkaya, toplam 60 dekar örtü altı üretim alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Seralarda Siirt'te ilk kez turfanda karpuz yetiştiriciliğinin hayata geçirildiğini belirten Kızılkaya, üreticilerle birlikte karpuz hasadı gerçekleştirdi.

Turfanda karpuz üretiminin tarımda yenilikçi ve katma değeri yüksek üretim anlayışının önemli bir örneği olduğunu vurgulayan Kızılkaya, modern seracılık uygulamaları sayesinde üretim sezonunun erkene çekildiğini ve üreticilerin ürünlerini daha avantajlı koşullarda pazara sunabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba

Kocaman'ın raporu sızdı! İşte takımdan göndereceği yıldızlar

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü

Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Okan Buruk'tan Bizim Çocuklar için iddialı yorum! Yüzde 99 diyerek açıkladı

''Yüzde 99 kesin!'' diyerek duyurdu
Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 10 yıllık sır perdesi aralanıyor: Katil zanlısı olay yerinde

Mezdeke dansçısı cinayetinde yeni perde
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

Yüz binlerce askerin beklediği haber Meclis'ten geldi