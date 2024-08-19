39 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 39 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Işıkhan konuya dair yaptığı açıklamasında, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 1'inin girip aşısı, 3'ünün immünglobulin, 2'sinin kronik böbrek yetmezliği, 2'sinin kronik immün trombositopenik purpura ilaçları ve 3'ünün ise antibiyotik olduğu bildirildi.