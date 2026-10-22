Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 31 şüpheliden 16'sı sevk edildi

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada 31 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilettiği raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları incelendi. Şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporların değerlendirilmesinin ardından 31 kişi gözaltına alındı.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 15 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı