Sermaye piyasası soruşturmasında 7 şüpheliden 3'ü tutuklama talebiyle sevk edildi

Sermaye piyasası soruşturmasında 7 şüpheliden 3'ü tutuklama talebiyle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle, 4'ü ise ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle, 4 kişi "ev hapsi" şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan ve Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı tutuklama talebiyle; Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ile Ayhan Yazkan "ev hapsi" şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.