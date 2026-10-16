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Şehit yakınları ve gaziler için 2027 yılı bütçesinde 30 milyar lira ayrıldı

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- Hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi programına yaklaşık 4 trilyon 530 milyar 105 milyon 298 bin lira tahsis edilmesi kararlaştırıldı

Merkezi yönetim bütçesinden 2027 yılı için şehit yakınları ve gazilere 30 milyar 25 milyon 113 bin lira tahsis edilmesi planlandı.

AA muhabirinin 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi programı kapsamında gelecek yıl için bütçeden 4 trilyon 530 milyar 105 milyon 298 bin lira ayrıldı.

Bütçe ödeneklerinin program kapsamındaki dağılımında sosyal güvenlik 2 trilyon 887 milyar 445 milyon 846 bin lira ile ikinci sırayı alırken, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi programına 2 trilyon 386 milyar 863 milyon 121 bin lira tahsis edilmesi planlandı.

Bütçeden ulusal savunma ve güvenlik için 2 trilyon 180 milyar 183 milyon 814 bin lira, tedavi edici sağlığa 1 trilyon 539 milyar 469 milyon 928 bin lira ayrılması öngörüldü.

AR-GE'ye 125,9 milyar lira

Araştırma, geliştirme (AR-GE) ve yenilik programı da bütçede öne çıkan başlıklardan oldu. Birçok alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük katkısı olan araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına 2027 yılında 125 milyar 949 milyon 860 bin lira ayrıldı.

Uzay ve havacılık programının 2027 bütçesinden aldığı pay 24 milyar 587 milyon 454 bin lira olarak belirlendi.

Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programı da bütçede önceliklendirilen alanlardan oldu. Söz konusu program için 2027 yılı bütçesinden 76 milyar 539 milyon 734 bin lira ayrılması öngörüldü.

Merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin programlara göre dağılımında şehit yakını ve gaziler için 30 milyar 25 milyon 113 bin lira tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Kadının güçlenmesi de bütçe ödeneğinde ayrı bir program ile desteklenen başlıklar arasında yer aldı. Bu programa 2027 yılında 11 milyar 61 milyon 59 bin lira ayrıldı.

2027 yılı merkezi yönetim bütçesinde öne çıkan bazı programlar ve teklif tutarları (lira) şöyle:

PROGRAMLAR2027 TEKLİFİ
Hazine Varlıklarının ve Yükümlülüklerinin Yönetimi4.530.105.298.000
Sosyal Güvenlik2.887.445.846.000
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi2.386.863.121.000
Ulusal Savunma ve Güvenlik2.180.183.814.000
Tedavi Edici Sağlık1.539.469.928.000
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik125.949.860.000
Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması76.539.734.000
Şehit Yakını ve Gaziler30.025.113.000
Uzay ve Havacılık24.587.454.000
Kadının Güçlenmesi11.061.059.000

Kaynak: AA
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