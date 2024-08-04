Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Meclis Salonu'nda Erdem Ercan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda enflasyon, istihdam ihtiyacı, kentsel dönüşüm, yerli yazılımın önemi, tarım ve hayvancılık sektörü ile bürokrasinin işleyişi gibi gündem maddeleri değerlendirildi.

Meslek komiteleri, gündem maddelerine ilişkin görüşlerini paylaştı.