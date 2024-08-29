Üye Girişi
Haberler

SATSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere okul alışverişi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından başlatılan 'Alışverişini Sakarya'dan Yap' etkinliği kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için okul alışverişi yapıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından başlatılan "Alışverişini Sakarya'dan Yap" etkinliği kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için okul alışverişi yapıldı.

SATSO Ticaret AR-GE Komisyonunca organize edilen etkinlikte, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, İl Ticaret Müdürü Emre Atmaca, komisyon ve oda üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce belirlenen 86 ihtiyaç sahibi öğrencinin okul alışverişini yapmak üzere Adapazarı ilçesindeki Uzun Çarşı'da buluştu.

Burada esnafı ziyaret eden Altuğ ve beraberindekiler, daha sonra kent merkezinde bulunan kırtasiyelerden öğrenciler için okul alışverişi yaptı.

Altuğ, gazetecilere, okul sezonu başlarken Sakaryalıların alışverişlerini kent esnafından yapmaları konusunda yönlendirmede bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kentte kitap, kırtasiye ve okul öncesi ürünlerini satacak yeteri kadar esnaf, tüccar ve işletmenin olduğunu belirten Altuğ, "O anlamda farklılık yaratabilirsek ne mutlu bize. Yaptığımız alışverişleri kimsesiz çocuklara yollayacağız. İnşallah onların da eksiklerini sezon öncesinde gidermiş olacağız." diye konuştu.

Heyet, daha sonra Çark Caddesi'nde alışverişi sürdürdü.

Kaynak: AA / Güncel

Ekonomi sakarya Ekonomi Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları 'Özledim' diyerek İzmir'e çağırmış

3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları "Özledim" diyerek İzmir'e çağırmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Young Boys hangi gruba düştü, Lille hangi gruba düştü (Şampiyonlar Ligi 2024-25) Muğla 30 Ağustos konserleri! Muğla Manga, Zakkum, Adamlar, Bilal Sonses, Oğuz Aksaç, konserleri ne zaman, nerede yapılacak? 30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos ne bayramıdır? 29-30 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle! (CANLI YAYIN) 30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Cuma AVM'ler saat kaçta açılacak? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! 29-30 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Ödemiş, Tire 29-30 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Çumra 29-30 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Seyhan, Çukurova 29-30 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title