SATSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere okul alışverişi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından başlatılan "Alışverişini Sakarya'dan Yap" etkinliği kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler için okul alışverişi yapıldı.

SATSO Ticaret AR-GE Komisyonunca organize edilen etkinlikte, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, İl Ticaret Müdürü Emre Atmaca, komisyon ve oda üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce belirlenen 86 ihtiyaç sahibi öğrencinin okul alışverişini yapmak üzere Adapazarı ilçesindeki Uzun Çarşı'da buluştu.

Burada esnafı ziyaret eden Altuğ ve beraberindekiler, daha sonra kent merkezinde bulunan kırtasiyelerden öğrenciler için okul alışverişi yaptı.

Altuğ, gazetecilere, okul sezonu başlarken Sakaryalıların alışverişlerini kent esnafından yapmaları konusunda yönlendirmede bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kentte kitap, kırtasiye ve okul öncesi ürünlerini satacak yeteri kadar esnaf, tüccar ve işletmenin olduğunu belirten Altuğ, "O anlamda farklılık yaratabilirsek ne mutlu bize. Yaptığımız alışverişleri kimsesiz çocuklara yollayacağız. İnşallah onların da eksiklerini sezon öncesinde gidermiş olacağız." diye konuştu.

Heyet, daha sonra Çark Caddesi'nde alışverişi sürdürdü.