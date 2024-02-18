SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Söğütlü Ziraat Odasını Ziyaret Etti
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Söğütlü Ziraat Odasını ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı ve 2. Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Söğütlü Ziraat Odasını ziyaret etti.
Oda Başkanı Fethi Er'den faaliyetler hakkında bilgi alan Altuğ, gelecek günlerde 2. Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Er de desteklerinden ötürü Altuğ'a teşekkür etti.