SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Gazetecilerle Buluştu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Arifiye ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin toplumun sesi, aynası ve vicdanı olduğunu anlatan Altuğ, "Basın özgürlüğüne, dürüst gazeteciliğe ve demokrasiye olan katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliği günden güne arttığı için bu günlerde gazetecilerimizin üzerine düşen görev, sorumluluk her zamankinden çok daha fazla. Bilginin çok çabuk tüketildiği ancak doğru bilgiye ulaşmanın da zor olduğu bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Altuğ, şehir olarak bu konuda şanslı olduklarını dile getirerek, "Çünkü bir haber bizim önümüze düşmüşse doğruluğu teyit edilmiştir. Bu hassasiyetinizden dolayı da tebrik ediyor ve sizlere teşekkür ediyorum. Dünya ve ülke olarak maalesef sıkıntılı bir dönemden, süreçten geçiyoruz. Biliyorum ki şartlar hepimiz için çok zor. Sizlerin de sıkıntılarınızı dinlemek isteriz. Zira çalıştığınız birçok kurum bizim de üyemiz biliyorsunuz. Paydaşlarımızın derdi, sıkıntısı bizler için önemli çünkü birlikte bu şehir adına yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oda olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Altuğ, Sakarya'nın ihracat hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Yazdıklarınız sadece haber değil, aynı zamanda bu şehrin resmidir"

SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan da gazeteciliğin, fedakarlık isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu dile getirdi.

Halkın doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak için özveriyle çalışan basın mensupları sayesinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar önemli gelişmelerin sağlandığını aktaran Ercan, şöyle devam etti:

"Mesai kavramı olmaksızın görev bilinciyle çalışan değerli meslek mensuplarını bir kez daha takdir ediyor, size teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel basınımızın son yıllarda gazetecilik, internet haberciliği, radyo ve sosyal medya yayıncılığı gibi alanlarda önemli gelişmeler göstererek daha başarılı noktaya geldiğini görmekten de gurur duyuyoruz. Hızla büyüyen ve gelişen Sakarya'mızın gerek ekonomi gerek sosyal olarak geldiği noktada basın kuruluşlarımızın katkısı azımsanmayacak kadar büyüktür. Yani sizin yazdıklarınız sadece haber değil, aynı zamanda bu şehrin resmidir."

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ercan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ile Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkan Yardımcısı Güven Hasbaş da konuşma yaptı.