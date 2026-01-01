Şanlıurfa'da kar nedeniyle çatılar çöktü; 67 araç hasar gördü

ŞANLIURFA'da bazı iş yerleri ile oto galeri dükkanlarında araçların bulunduğu alanların çatıları, üzerlerine biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü, 67 araç hasar gördü.

Kent genelinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından ulaşım güçlükle sağlanırken, karın ağırlığını kaldıramayan bazı iş yerlerinin ve sitelerin çatıları çöktü. Karaköprü, Maşuk ve Otogalericiler Sitesi'nde üzerlerine biriken karın ağırlığını taşıyamayan çatılar çöktü, 67 araç hasar gördü.

Öte yandan yetkililer, kırsal mahallelerde ve kent merkezi ile ilçeleri birbirine bağlayan yolların büyük bölümünün halen ulaşıma kapalı olduğunu, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)