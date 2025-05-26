Sandıklı'da Fermalı Av Köpekleri Yarışması Düzenlendi

Sandıklı'da Fermalı Av Köpekleri Yarışması Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen fermalı av köpekleri yarışmasında 30 köpek mücadele etti. Dereceye giren yarışmacılara ödüller verildi.

Sandıklı ilçesinde fermalı av köpekleri mera yarışmasının ikincisi düzenlendi.

Yarışma ilçeye bağlı Ürküt köyünün mera alanında Sandıklı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Yarışmaya Manisa, Bursa, Isparta, Burdur, Antalya ve Uşak'tan gelen 30 köpek yarıştı. Dereceye giren yarışmacılara kupa, köpek maması, tüfek ve plaket gibi ödüller verildi.

Yarışmanın hakemi Kerem Selçuk, bu tür organizasyonlarla bir araya gelerek taşınma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Sandıklı Avcılar ve Atıcılar Kulüp Başkanı Halil Duman, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz av köpeği yarışmasına Burdur, Uşak, Antalya ve çevre illerden misafirlerimiz geldi." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi

Türk futbolunun köklü takımında kayyum depremi
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
Galatasaraylı yıldızın çocuğu kutlamalarda hüngür hüngür ağladı

Galatasaraylı yıldızın çocuğundan kutlamalara damga vuran görüntü
CHP kurultayının iptali davası 30 Haziran'a ertelendi

CHP kurultayının iptal davasında yeni gelişme
Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü

Alkolmetreyi üflemeyip kaçmaya çalıştı, polisin bir sözüyle geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.