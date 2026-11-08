Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle 1-0 yenip 7 puana ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle 1-0 yenip 7 puana ulaştı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Samsunspor 17. sırada yer alırken, TÜMOSAN Konyaspor 8 puanla 15. sırada kaldı.

(SAMSUN) - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle 1-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Sekongo'nun kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda skor değişmezken, kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Samsunspor, 17. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanla 15. sırada kaldı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı

81 ilde seçim heyecanı başladı! Özgür Özel'den ilk görüntü geldi
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
Bodrum'da alkollü turistin tek yumruğu 17 yaşındaki gencin kalbini durdu

Alkollü turistin tek yumruğu 17 yaşındaki gencin kalbini durdu
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın