Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle 1-0 yenip 7 puana ulaştı

Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle 1-0 yenip 7 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Samsunspor 17. sırada yer alırken, TÜMOSAN Konyaspor 8 puanla 15. sırada kaldı.
(SAMSUN) - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle 1-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Sekongo'nun kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İkinci yarıda skor değişmezken, kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Samsunspor, 17. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanla 15. sırada kaldı.