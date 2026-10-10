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Samsun Vezirköprü'de 844 üreticiye buğday ve kanola tohumu ile gübre desteği verildi

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Samsun Vezirköprü'de 844 üreticiye buğday ve kanola tohumu ile gübre desteği verildi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 844 üreticiye buğday ve kanola tohumu ile gübre desteği verildi. Dağıtılan tohumlarla yaklaşık 21 bin dekar alanda üretim hedefleniyor, temmuzdaki selden etkilenen çiftçilere de destek amaçlanıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 844 üreticiye buğday ve kanola tohumu ile gübre desteği sağlandı.

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde tören düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, dağıtılan tohumlarla yaklaşık 21 bin dekar alanda buğday ve kanola üretimi yapılmasının hedeflendiğini belirterek, temmuz ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen çiftçilere de destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş da Samsun'un verimli ovaları, üretici birlikleri ve tarım emekçileriyle ülke tarımına önemli katkı sunduğuna işaret etti.

Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Bekir Parlak ise üreticilerin önceki tohum dağıtımlarında gübre desteği de talep ettiğini, bu programda tohumun yanı sıra gübre dağıtımı da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 844 üreticiye tohum ve gübre teslim edildi.

Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ile üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
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