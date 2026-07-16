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Samsun merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu; 7 gözaltı

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Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 87 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

SAMSUN merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, banka hesaplarında 87 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinde sahte ürün satışı ile dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında Mersin'de 5, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve cezaevinde 1'er şüpheli olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, banka hesaplarında 87 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Diğer yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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