Haberler

Tıbbi sülük avcılığı için soğuk suyun içinde saatler geçiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaçam ilçesindeki Doyran Mahallesi'nde belgeye sahip avcılar, sulak alanlardan topladıkları tıbbi sülükleri satarak ek gelir elde ediyor. Sülükler, çeşitli sağlık sorunları için tedavi amaçlı kullanılıyor ve avcılık belirli kurallar çerçevesinde yapılıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Doyran Mahallesi'nde tıbbi sülük avcılığı yapılıyor.

Belgesi olan avcılar, bölgedeki sulak alanlardan topladıkları sülükleri satarak ek gelir elde ediyor.

Tıbbi sülük avcılık belgesi ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il veya ilçe müdürlüklerinden, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün belirlediği kota ve kurallar çerçevesinde alınıyor. Belgesiz olarak sülük toplayanlar ise ağır para cezalarına çarptırılıyor.

Damar tıkanıklıkları, varis, eklem kireçlenmesi, romatizmal ağrılar, migren, fıtıklar, sedef, egzama gibi cilt hastalıkları ve mikrocerrahi sonrası kan dolaşımını düzenlemek amacıyla kullanıldığı bilinen sülükler, insan sağlığına uygun hale getirildikten sonra tedavi amaçlı kullanılıyor. Uzmanlar ise sülük tedavisinin, Sağlık Bakanlığı sertifikasına sahip hekimlere, steril şartlarda yaptırılması uyarısında bulunuyor.

Tıbbi sülük avcıları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kota ve kurallar çerçevesinde 1 Eylül-14 Mart tarihleri arasında sulak alanlarda sülük topluyor.

Sulak alanlara sahip Doyran Mahallesi'nde sülük toplayanlardan biri de 42 yaşındaki Şakir Koca. Avcılığa izin verilen dönemin önemli kısmı kış aylarına denk gelirken sülük avcıları soğuk suyun içinde saatlerce sülük arıyor.

Koca, AA muhabirine, hayvancılıkla uğraştığını, sülük toplayarak geçimine katkı sağladığını söyledi.

Arkadaşlarıyla sahada sülük topladıklarını belirten Koca, gerekli izinleri daha önce aldıklarını anlattı.

Yaptıkları iş zor olsa da gelir elde ettikleri için sürdürdüklerini belirten Koca, "Çocukluktan beri burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Bunun yanında arkadaşlarla birlikte sülük topluyoruz. Daha önce su ürünlerinden belgelerimizi aldık. Topladığımız sülükleri ilaç firmalarına ve sağlık alanında kullanılan yerlere gönderiyoruz." dedi.

Doyran Mahallesi çevresindeki sulak alanlarda geçmiş yıllarda sülüğün daha fazla olduğuna işaret eden Koca, "Eskiden burada sülük çok daha fazlaydı. Meralardaki sular tahliye olmadığı için sülük sayısı azaldı. Sülüklerin çoğalması için meralardaki sularımızın tahliye olması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Samet Atasoy
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

Yok böyle misilleme! ABD'nin dev bankası yerle bir oldu
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti

Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti

Dünyayı tedirgin eden görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

Fener taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü
Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

Milli gururumuz Arda'yı bütün ülke konuşuyor
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı