Samsun'da Kadınların El Emeği Sergilendi

Samsun'da Canik Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Canik Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kurslarında eğitim gören dezavantajlı kadın kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünlerinin bulunduğu sergi açıldı.

Canik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM ve SODAM kurslarında eğitim gören 326 kursiyerce kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide örgü, boyama, dantel, panç, amigurumi bebek, çeşitli el işleri ve sıfır atık uygulamalarından yapılan süs eşyaları yer alıyor.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AA muhabirine, kadınların emeklerinin sergilendiği çok güzel bir sergi açtıklarını söyledi.

Kursiyerlerin sergiden çok memnun olduğunu belirten Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl, 'Aile Yılı' ilan edildi. Aile bizim için de çok önemli, toplumun temel taşı. Aile Destek Merkezi, Aile Yılı'nda daha da anlamlı hale geldi. Sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı bulunan kadınlarımıza destek veriyoruz, onları eğitimden geçiriyoruz. Belli meslekler öğreniyorlar ve girişimci kadınlar yetiştiriyoruz. Bir yandan bu kurslarda kadınlarımız meslek öğrenirken bir yandan da sosyal hayata adaptasyon yönünden çok iyi gelişmeler kaydediyorlar." dedi.

Kursiyerlerin projeden çok memnun kaldığını dile getiren Aydın, her zaman kadınların yanında olacaklarını, ailenin temel direği gördükleri kadınları her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Canik Aile Destek Merkezi Koordinatörü Neslihan Deniz ise Canik Kaymakamlığı bünyesinde iki ADEM, bir de SODAM olarak açtıkları serginin 3 gün süreceğini kaydetti.

Dezavantajlı gruptaki kadınların ürettiği el emeği ürünlerin sergilenip satışa sunulduğunu aktaran Deniz, satılacak ürünlerin bedelinin kursiyerlere verileceğini anlattı.

Satı Uzuner de 2 yıldır ADEM'de kurs gördüğünü aktararak, "Daha öncesinde çalışıyordum. Bir boşluk içerisindeydim. Evde olmak beni çok yıpratmıştı. ADEM'de birçok kursa katıldım. Hem üretiyoruz hem ürettiklerimizi satışa sunuyoruz. Kendimize gelir kaynağı oluyor. Psikolojik olarak da çok büyük destek görüyoruz. Bu kursların sürekliliğini istiyoruz." diye konuştu.