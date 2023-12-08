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Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Ferizli Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanını Ziyaret Etti

8 Aralık 2023 17:59 Son Güncelleme: 18:00 Abone Ol

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Ferizli Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet Tan'ı ziyaret etti. Genç, göreve yeni seçilen Tan'ı tebrik ederek başarılar diledi. Toprağın önemine değinen Genç, sürdürülebilir tarımı anlattı ve gençlerin tarıma yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Tan da Sakarya Ticaret Borsası ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirtti.