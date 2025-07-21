Sakarya'da Sahte Para ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

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Sakarya'da düzenlenen operasyonda 14 bin 100 sahte Amerikan doları, 2 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin üst aramalarında, 14 bin 100 sahte Amerikan doları, 2 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel
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