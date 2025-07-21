Sakarya'da Sahte Para ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Sakarya'da düzenlenen operasyonda 14 bin 100 sahte Amerikan doları, 2 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sakarya'da sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında sahte para ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin üst aramalarında, 14 bin 100 sahte Amerikan doları, 2 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel