Banka yöneticilerinin ismlerini kullanıp 'yatırım dolandırıcılığı' yapan şebekeye operasyon: 89 gözaltı

İstanbul merkezli 27 ilde, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarını izinsiz kullanarak 'sahte yatırım grupları' oluşturan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 89 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında değeri 4 milyar 606 milyon TL'yi bulan şirket ve mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, banka kurumsal kimliğini kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ile fotoğrafların izinsiz kullanıldığı, kurulan paravan şirketler aracılığıyla vatandaşların sözde yatırım vaadiyle dolandırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yapılan işlemlerde toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine el konuldu.

