Rize'de 27. Uluslararası Dağcılık Şenliği Düzenlendi

Rize'de 27. Uluslararası Dağcılık Şenliği Düzenlendi
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Rize'de Kaçkar Dağcılık Rafting ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Dağcılık Şenliği, 71 katılımcıyla doğada zorlu yürüyüş ve kamp etkinlikleriyle gerçekleştirildi.

Rize'de, Kaçkar Dağcılık Rafting ve Kayak İhtisas Spor Kulübünce (KDRK) "27. Uluslararası Dağcılık Şenliği" düzenlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21-26 Temmuz tarihleri arasında toplam 71 katılımcının yer aldığı şenlikte, Anzer Yaylası, Buzluhan Gölleri, Eğri Su ve Garzavan Yaylaları rotalarında sırt çantalı yürüyüşler ve kamp faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

Sporcuların hem doğanın zorlu koşullarında fiziksel sınırlarını test ettiği hem de bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulduğu ifade edilen açıklamada, şenliğin gerçekleşmesine katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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