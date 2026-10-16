Reliance, Musk'ın Starlink eleştirisine Hindistan yasaları çağrısıyla yanıt verdi

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Hindistan merkezli Reliance Industries şirketi, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Starlink uydu internet hizmetinin Hindistan pazarına girişinde karşılaştığı engellere ilişkin eleştirilerine tepki göstererek, tüm şirketlerin Hindistan yasalarına uyması gerektiğini bildirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Reliance Industries, Musk'ın Hindistan pazarına ilişkin değerlendirmelerinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Reliance Industries'in rekabetten hiçbir zaman çekinmediği ve tüm şirketlerin Hindistan yasalarına ve politikalarına uyması gerektiği belirtildi.

Hindistan hükümetinin yerli veya yabancı ayrımı yapmaksızın tüm başvuru sahiplerine aynı düzenleyici süreçleri uyguladığı ifade edilen açıklamada, Reliance'in iştiraki Jio'nun uydu iletişim hizmetlerinin de "gerekli resmi onayları beklediği" vurgulandı.

Açıklamada, "Reliance ve Hindistan pazarı hakkında son zamanlarda yapılan açıklamalar ışığında, gerçekleri kayıt altına almak istiyoruz. Her Hindistanlı işletme gibi, Reliance da halkın yaşam kalitesini iyileştiren, ister yerli ister uluslararası olsun, yatırım ve yenilikçiliğe kucak açan bir Hindistan'da büyümüştür." ifadelerine yer verildi.

Musk, 7 Ekim'de ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Starlink'in Hindistan pazarına girişinin bazı oligarklar tarafından engellendiğini öne sürmüştü.

Paylaşımda, "Ne yazık ki, Hint halkı üzerindeki tekelci hakimiyetlerini sürdürmek amacıyla bazı oligarklar tarafından engelleniyoruz. Kim olduklarını tahmin edebilirsiniz. Bu, Hint halkına karşı işlenmiş bir suçtur." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA