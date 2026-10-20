Rajnath Singh, ŞİÖ'de küresel ekonomik belirsizliklere karşı somut adım çağrısı yaptı

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Hindistan, küresel ekonomik belirsizliklerle mücadele kapsamında Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) somut adımlar atılması çağrısı yaparak, bölgesel bağlantısallığın tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi toplantısına katıldı.

Singh, burada yaptığı konuşmada, bağlantısallığın tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirterek, küresel ekonomik belirsizliklere karşı uzlaşı sağlanması ve bunun somut önlemlere dönüştürülmesi çağrısı yaptı.

Jeopolitik gerilimler, ticaret ve tedarik zincirlerindeki aksamalar, enerji ve gıda güvenliğine ilişkin endişeler ile teknolojik uçurumların küresel ekonomide belirsizliğe yol açtığını ifade eden Singh, bu sorunlarla mücadele için somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik işbirliğinin kapsayıcı ve tüm üye ülkeler için karşılıklı fayda sağlayacak nitelikte olması gerektiğini kaydeden Singh, ŞİÖ'nün egemen eşitlik, uzlaşı ve karşılıklı saygı ilkelerine bağlı, etkin bir yapı olarak kalması gerektiğini dile getirdi.

Singh, dayanıklı tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, ticaret ve yatırımların kolaylaştırılması ve kalkınmanın desteklenmesi için teknolojiden yararlanılmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA