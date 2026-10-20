Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rajnath Singh, ŞİÖ'de küresel ekonomik belirsizliklere karşı somut adım çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Duşanbe'deki ŞİÖ toplantısında küresel ekonomik belirsizliklere karşı somut adım çağrısı yaptı. Singh, bağlantısallığın tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Hindistan, küresel ekonomik belirsizliklerle mücadele kapsamında Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) somut adımlar atılması çağrısı yaparak, bölgesel bağlantısallığın tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi toplantısına katıldı.

Singh, burada yaptığı konuşmada, bağlantısallığın tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini belirterek, küresel ekonomik belirsizliklere karşı uzlaşı sağlanması ve bunun somut önlemlere dönüştürülmesi çağrısı yaptı.

Jeopolitik gerilimler, ticaret ve tedarik zincirlerindeki aksamalar, enerji ve gıda güvenliğine ilişkin endişeler ile teknolojik uçurumların küresel ekonomide belirsizliğe yol açtığını ifade eden Singh, bu sorunlarla mücadele için somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik işbirliğinin kapsayıcı ve tüm üye ülkeler için karşılıklı fayda sağlayacak nitelikte olması gerektiğini kaydeden Singh, ŞİÖ'nün egemen eşitlik, uzlaşı ve karşılıklı saygı ilkelerine bağlı, etkin bir yapı olarak kalması gerektiğini dile getirdi.

Singh, dayanıklı tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, ticaret ve yatırımların kolaylaştırılması ve kalkınmanın desteklenmesi için teknolojiden yararlanılmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA
32 yaşında gençleşmek için Çin'e gitti! Türk kadının kararı tartışma yarattı

32 yaşındaki Türk kadının isteği pes dedirtti! Soluğu Şangay'da aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyza Gemici zor günlerin ardından sevgilisiyle görüntülendi

Yardım çağrısıyla endişelendirmişti, bu kez sevgilisiyle görüldü
Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum

Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı

Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı

Bıçakla sokağa indi, genç kızlara dehşeti yaşattı! Gerekçesi inanılmaz
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi

Askeri kamp füzelerle vuruldu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti

Yeni plan devrede! Türkiye'ye karşı o ülkeyle ittifak yapacaklar
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı

İstanbullulara 1,9 milyon lira veriliyor, süre uzatıldı