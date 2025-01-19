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Petranboard Festivali Rize'de Coşkuyla Gerçekleşti

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Rize'nin İkizdere ilçesinde, geleneksel petranboard etkinliği bu yıl 16. kez düzenlendi. Yüzme tahtası adı verilen kızaklarla yapılan yarışlarda 25 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. Etkinlik, yoğun kar yağışına rağmen katılımcıların eğlenceli anlarına sahne oldu.

Rizelilerin Snowboard'ı Petranboard nefes kesti

RİZE - Rizeli usulü snowboard olarak bilinen petranboard renkli görüntülere sahne oldu.

Her yol geleneksel olarak gerçekleştirilen Petranboard'ın bu yıl 16'sı düzenlendi. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımdaki eski adı ile Petran yeni adı ile Meşeköy Köyü'nde gerçekleşen etkinlikte 25 yarışmacı kıyasıya yarıştı. Öncesinde hazırladıkları ve ismine 'Uzme tahtası' (Yüzme tahtası) adını verdikleri kızaklarla kayıt yaptıran yarışmacılar 4'erli guruplar halinde tepeden aşağıya kaydı. Yöresel snowboard olarak bilinen tahtaların üzerinde dik durmaya çalışan yarışmacılar ellerindeki çubukları baton olarak kullandı. Ayakta duramayanların kızakları oturarak kullanarak kaydı.

Öte yandan yarışların olduğu zirveye ulaşmak isteyip de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar nedeniyle yol zaman zaman kapandı. Uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar araçlarından inerek çalan türküler eşliğinde horon halkaları oluşturdu. Henüz düşük rakımlarda başlayan eğlenceli görüntülere sahne oldu.

59 yaşında olan ve doğduğundan beri betranboard yaptığını dile getiren Metin Horoz, "Doğdum doğalı kayıyorum. Karın içerisinde doğdum. Daha önceden bu kızağı yük taşımacılığında kullanıyordular. Sonrada ulaşım aracı olarak kullandık. Kızak tahtası derdik, uzme tahtası derdik. Sonradan lazboard veya petranboard olarak değiştiler ama aslı uzme tahtasıdır" dedi.

Bir başka köy sakini yarışmacı Ali Kurt ise "Ben arada bir geliyorum. Evimiz var burada gelip kayıyorum. Dedelerimizden bu yana gelen bir gelenek. Dedelerimiz buradan aşağıya ilçe merkezine kadar kayardılar. Bizde onların geleneğini sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

(HFD-TŞ-ÖS-Y)

Petranboard Festivali Rize'de Coşkuyla Gerçekleşti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Güncel
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