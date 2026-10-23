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Peru Devlet Başkanı Fujimori, El Nino için 18 milyar sol ek kaynaklı paketi açıkladı

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Peru Devlet Başkanı Fujimori, El Nino için 18 milyar sol ek kaynaklı paketi açıkladı
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Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, El Nino’nun etkilerine karşı 2027 için ek 18 milyar sol (yaklaşık 5,25 milyar dolar) kaynak içeren mali tedbir paketini açıkladı. Pakette savunmasız ailelere 2,5 milyar sol nakit destek ve altyapı projelerine 13 milyar sol ayrılması öngörülüyor.

LİMA, 23 Ekim (Xinhua) -- Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, El Nino hava olayının etkileriyle mücadele etmek, altyapı yatırımlarını artırmak ve en savunmasız durumdaki aileleri korumak amacıyla 2027 yılına yönelik ek 18 milyar sol (yaklaşık 5,25 milyar ABD doları) kaynak ayrılmasını öngören bir mali tedbir paketi açıkladı.

Fujimori perşembe günü başkent Lima'da bulunan Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında planın ayrıntılarını paylaştı. Fujimori, savunmasız durumdaki ailelere yönelik nakit desteğine 2,5 milyar sol, istihdam yaratmayı amaçlayan altyapı bakım çalışmalarına ise 2 milyar sol ayrılacağını belirtti.

Artan fiyatlar karşısında yakıt sübvansiyonları için 500 milyon sol kullanılacağını kaydeden Fujimori, paketin en büyük bölümü olan 13 milyar solun ise altyapı projelerine aktarılacağını söyledi.

Fujimori, ülkenin kuzey kıyı bölgelerinde görülen El Nino kaynaklı yağışların ve güneyde yaşanan kuraklığın evleri, yolları, okulları ve tarım arazilerini tehdit ettiğini belirterek, sağlanan finansman desteğinin önemine dikkat çekti. Fujimori, Peru'nun güçlü makroekonomik göstergeleri sayesinde 2027 yılında bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2,4'üne kadar çıkarılabileceğini ifade etti.

Peru Ekonomi ve Maliye Bakanı Elmer Cuba ise strateji kapsamında mikro ve küçük işletmelere yönelik mali destek ve likidite mekanizmalarının da yer aldığını belirtti. Bu kapsamda vergi yükümlülüklerinin ertelenmesi, vergi kesintisi hesaplarında tutulan fonların serbest bırakılması ve Crecer Fonu desteğiyle kredi sağlanması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
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