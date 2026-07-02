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Aydın'da semt pazarından geçmek isterken karpuzları ezen sürücüye para cezası

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Aydın'da otomobiliyle semt pazarına girerek karpuzları ezen sürücü A.K.'ye, trafik işaret ve levhalarına uymamaktan para cezası kesildi. Esnaf Eyüp Korkmaz, sürücünün ısrarla geçmek istediğini ve hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Aydın'da otomobille girdiği semt pazarında karpuzları ezen sürücüye trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

Efeler ilçesinde salı günü kurulan semt pazarına otomobiliyle girip karpuzları ezen sürücü A.K'nin Efeler Polis Merkezi'nde ifadesi alındı.

Sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan para cezası uygulandı.

Öte yandan karpuzları ezilen esnaf Eyüp Korkmaz, gazetecilere, 10 yıldır her salı aynı yerde tezgah açtığını söyledi.

Salı günü bölgenin gündüzleri araç trafiğine kapalı olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Israrla 'geçeceğim' diye inat etti. Kendisine yardımcı olabileceğimi de söyledim. Bana nezaketen gelip söylese ben orada yardımcı olurum, biz de insanız. Gelip de bana hakaret eder gibi konuşursa olmaz. Ben 3 çocuk babasıyım gelip de malımı ezmeye hakkı yok. 'Ben buradan geçeceğim benim yolumu nasıl kapatırsın, geri gidemiyorum. Bu yol benim hakkım sen yolu kapatmışsın' dedi. Ben de 'buranın pazar yeri olduğunu, belediyenin tahsis ettiği bir yer olduğunu' söyledim."

Korkmaz, haklarını aramaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Olay

Zafer Mahallesi'nde 30 Haziran'da yönünü karıştıran otomobil sürücüsü A.K, semt pazarından geçmek istemekte ısrar edince karpuzları ezmiş, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Esnaf ise polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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