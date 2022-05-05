Pandeminin ve korona virüsün kalıcı etkilerini azaltmanın en iyi yolu spor

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, pandemi sürecinin kalıcı etkilerini azaltmanın en iyi yolunun spor olduğunu söyledi.

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, uzun süren pandemi sürecinin yasak ve uygulamalarının ülkede neredeyse tamamının kalktığını belirterek, halkın önünde spor yapmasını engelleyecek her hangi bir neden kalmadığını, pandeminin kalıcı etkilerini azaltmak için halkın egzersiz ve spor yapmaya davet etti. Güler, "Ülkede 30 binin üzerinde spor kulübü, spor salonu ve devlete ait spor tesisinin bulunduğunu, tesis ve çalışan kalitesinin yüksek olduğu vurgusunu yaparak yediden yetmişe herkesi kendini yaş, cinsiyet ve mizacına uygun bir spor branşını yapmak için en yakın spor salonuna müracaat etmelerini ve spor uzmanlarıyla görüşmeye davet ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE YETİŞKİNLERİN YÜZDE 66.8'İ FAZLA KİLOLU"

Başkan Güler, önceki gün Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı raporun ülke açısından vahim bir durum içerdiğini yetişkinlerin yüzde 66.8 inin kilolu obezite oranının ise yüzde 31 olarak açıkladığını ifade ederek, "Obezite sıralamasında Avrupa'nın en yüksek 3. ülkesi konumundayız. Bu durumun ülkemiz geleceği ve sağlık politikaları acısından önemli sorunlar teşkil etmekte. Obezite sebebiyle pek çok hastalığın yanı sıra ölüm oranlarını da yükseldi" ifadelerini kullandı.

"ÇEVRİMİÇİ OYUNLAR VE SAĞLIKSIZ GIDALAR OBEZİTEYİ ETKİLİYOR"

Pandemi öncesi dönemlerde obeziteyi tetikleyen en önemli nedenlerin başında sağlıksız beslenme ve hareketsizlik olduğunu söyleyen Nihat Güler, "Son zamanlarda özelikle çocuklar arasında obezitenin hızla yayılmasına çevrimiçi oyunlar ve sağlıksız gıdaların dijital ortamda pazarlamasının önemli rol oynadıklarını, artık bakkala ve markete giden çocuk sayısında büyük azalma olduğu, insanların ve çocukların dahi internet ortamında kola, cips ve benzeri gıdaları sipariş yolu ile hareket etmeden veriyorlar. Aileleri bu durumun çocukları hareketsiz bıraktığı konusunda uyarıyorum. Çocuklarımızı mutlaka içinde fiziksel aktivitenin bol olduğu alanlara ve spora yönlendirmemiz gerek" diye konuştu.

"ÜLKEDE EN UCUZ AKTİVİTE SPOR"

Hayat pahalılığının çok konuşulduğu bir dönemde ülkede tesis bakımından oldukça zengin olduğunu anlatan Güler, sporun ucuz olduğunu söyleyerek, her bütçeye göre spor branşı ve spor tesisi bulunduğunu, insanların bütçesini zorlamadan spora giderek, sağlığına yatırım yaparak, güvenilir bir ortamda sosyalleşebileceklerini belirtti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel