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Osmaniye merkezli FETÖ finans operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Osmaniye Başsavcılığına göre, 5 ilde FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Dijital materyal incelemesinde, örgütle iltisaklı kişilere platformlar üzerinden 'bağış görüntüsü' verilerek para transferi yapıldığı belirlendi.

Osmaniye merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı bağlantılı finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, haklarında FETÖ üyeliği suçundan işlem yapılan zanlılardan ele geçirilen dijital materyal incelendi.

İnceleme sonucunda, örgütün yurt dışındaki firari yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, dijital ödeme aracı olarak bilinen uluslararası finansal teknoloji platformlarını kullanılarak örgütle iltisaklı kişiler ve ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi.

Para transferlerinin örgütün yurt dışı yapılanmasıyla organize şekilde çeşitli platformlar üzerinden "bağış görüntüsü" verilerek yapıldığı tespit edilen çalışmada, örgüt üyelerinin bu yöntemle finanse edildiği ortaya çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada kimliği belirlenen 5 şüpheli, Osmaniye, Adana, Ankara, Edirne ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan incelemede 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek, 4 bin 50 avro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA
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