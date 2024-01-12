Osmaniye Gençler Kültür ve Sanat Yarışması Ödül Töreni

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Gençler Kültür ve Sanat Yarışması"nda dereceye girenlere törenle ödül verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Kayı Boyu Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen törende başarılı olan gençleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından müzik, şiir, tiyatro ile bilgi ve münazara yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.