Osmaniye'de Depremde Hasar Gören Araçların Şasi Numarası Değiştiren 6 Zanlıdan 1'i Tutuklandı
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası hasar almış araçların şasi numaralarının 'change' yöntemiyle değiştirilmesi sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 1'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Osmaniye'de depremde hasar almış araçların şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan araçların şasi numaralarını, hacizli ve yakalamalı araçlarla değiştirmek suretiyle piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Aynı yöntemle 11 aracın "change" edildiğini belirleyen ekipler, 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklu zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.