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Singapur'da yapay zeka çipi kaçakçılığıyla satın alındığı gerekçesiyle milyonlarca dolarlık eve el konuldu

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Singapur'da, ABD merkezli Nvidia'ya ait yapay zeka çiplerinin kaçakçılığından elde edilen gelirle satın alındığı gerekçesiyle 42,5 milyon dolar değerindeki bir eve el konuldu. Soruşturma, ABD'nin ihracat kontrollerine tabi çiplerin yasa dışı ticaretiyle ilgili yürütülüyor.

Singapur'da, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'ya ait yapay zeka çiplerinin kaçakçılığından elde edilen gelirle satın alındığı gerekçesiyle milyonlarca dolar değerindeki eve el konulduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Singapur'da ABD'nin ihracat kontrollerine tabi Nvidia çiplerini içeren sunucuların yasa dışı ticaretiyle ilgili soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında değeri 42,5 milyon dolar olan mülkün satın alınması için gerekli finansmanın en az üçte ikisinin, Nvidia yapay zeka çiplerinin kaçakçılığından elde edilen gelirle sağlandığı öne sürüldü.

Bu gerekçeyle milyonlarca dolar değerindeki eve el konulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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