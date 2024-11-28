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Niğde'de İşportacılar Soğuk Havaya Rağmen Çalışmaya Devam Ediyor

Niğde'de İşportacılar Soğuk Havaya Rağmen Çalışmaya Devam Ediyor
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Etkili soğuk hava ve kar yağışına rağmen Niğde'de işportacılar, para kazanma mücadelesi veriyor. Çeşitli zorluklarla mücadele eden seyyar satıcılar, uzun yıllardır ailelerinin geçimini sağlamak için çalışıyorlar.

Niğde'de işportacılar, etkili olan soğuk hava ve yağan kara rağmen işlerinin başında para kazanma mücadelesi veriyor.

Paşa Camii yanında seyyar satıcılık yapan vatandaşlar, son günlerde artan soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte zor şartlarda çalışıyor.

İşportacı Sabri Yüksel, yaklaşık 30 yıldır ailesinin geçimini sağlamak için seyyar satıcılık yaptığını belirterek, "Soğuktan korunmak için zaman zaman ateş yakıyoruz, devamlı hareket halindeyim. Yaz ayları çok güzel ama kışın kendimi soğuktan korumaya çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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