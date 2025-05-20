Niğde'de fener alayı düzenlendi

Niğde'de fener alayı düzenlendi
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Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Niğde Valiliği tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında vatandaşlar, Derbent Kavşağı'nda toplandı.

Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Niğde Belediyesince burada havai fişek gösterisi sunuldu.

Programa, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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