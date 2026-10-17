Myanmar Uluslararası Havayolları Yangon-Chengdu ilk uçuşunda 134 turist taşıdı

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YANGON, 17 Ekim (Xinhua) -- Myanmar Uluslararası Havayolları, perşembe günü Myanmar'ın Yangon kenti ile Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu arasında ilk uçuşunu gerçekleştirerek iki kent arasında direkt hava rotasını başlattı.

Yangon'daki Çin Kültür Merkezi Direktörü Han Jiajun, cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, söz konusu seferde 134 kişilik Myanmarlı bir turist grubunun yanı sıra iş seyahati yapan 98 yolcunun bulunduğunu belirtti.

Han, yeni hattın iki kent arasındaki hava ulaşımını iyileştirdiğini, seyahat süresini ve maliyetlerini azalttığını, turizm, ticaret, yatırım ve işbirliği alanlarındaki sınır ötesi etkileşimi kolaylaştırdığını söyledi.

Han, Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru gibi politika avantajlarıyla birlikte yeni rotanın iki bölge arasında kültür ve turizm, ticaret, sanayi yatırımları, işletmeler arası işbirliği ve halklar arası etkileşimi geliştirmesinin beklendiğini ifade etti.

Yeni rotanın ayrıca Myanmar pazarına açılmak isteyen Chengdu merkezli işletmelere destek sağlayacağını ve Sichuan ile Myanmar arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştireceğini belirten Han, seferlerin haftada üç kez yapılmasının planlandığını ancak şu anda iki haftada üç sefer gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua