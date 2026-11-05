Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muş Valisi Çakır, TSO'nun yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır, TSO'nun yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. TSO Başkanı Fatih Cengiz ise ziyaretten dolayı Çakır ve heyete teşekkür ederek yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde üretim ve ticaretin gelişmesine katkı hedeflediklerini söyledi.

Muş Valisi Avni Çakır, Muş Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Cengiz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Çakır, Muş TSO'nun yeni dönemde başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını belirtti.

Muşspor'un yakaladığı olumlu ivmeye de değinen Çakır, takıma başarı diledi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz ise ziyaretten dolayı Çakır ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini vurgulayan Cengiz, üretim ve ticaretin gelişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Portakal üreticisine kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü

Üreticiye kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu

Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı

Gece yarısı patladı: Herkesin gözüne girsin
Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Kanser dokuz ay sonra geri döndü! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler

Fatma Betül Sayan Kaya adliyede! Muhabirler tek soru sordu
Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi

Düğünde giyemedi, tabutuna serildi! Safiye'ye acı veda
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yarın sözleşme imzalayacak

Alarmları kurun! Milyonların beklediği an yarın
Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü