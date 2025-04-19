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Muş'ta Okul Sporları Karate Şampiyonası Başladı

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Muş'ta, Türkiye Karate Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası' 19 ilden 200 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada grup birinciliği için mücadele eden sporcular, 15 Mayıs'ta Zonguldak'ta yapılacak ülke finaline katılma şansını elde edecek.

Muş'ta, "Okul Sporları Karate Minik-Yıldızlar Grup Şampiyonası" 19 ilden 200 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kapalı spor salonunda düzenlenen şampiyonada 30 hakem görev yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, programda yaptığı konuşmada, müsabakalara 19 ilden 200 sporcunun katıldığını söyledi.

İki gün sürecek müsabakalarda sporcuların grup birinciliği için ter dökeceğini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"İlimizde böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Burada grup birinciliği elde eden sporcular, 15 Mayıs'ta Zonguldak'ta düzenlenecek ülke finaline katılacak. Bu yıl önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Bugün Muşlu 18 sporcumuz birincilik ve ikincilik elde etti. İnşallah Muş, spor şehri olarak anılacak. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoyacağız. Sporu aşılayacağız, sevdireceğiz."

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Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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