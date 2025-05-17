Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Tutuklama

Muğla'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla merkezli 6 ilde yapılan operasyonda dolandırıcılıkla suçlanan 15 kişiden 12'si tutuklandı. Telegram üzerinden yatırım vaadiyle dolandırılan bir vatandaşın başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki nakit akışının 484 milyon lira olduğu tespit edildi.

MUĞLA merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Datça ilçesinde yaşayan Mustafa Uğur, 26 Haziran 2024'te Telegram uygulaması üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle kendisine gönderilen IBAN'lara toplam 398 bin lira gönderdiğini belirtip, dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda araştırma raporları, banka yazışmaları, güvenlik kamerası çözüm tutanakları ve MASAK raporlarıyla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 6 Mayıs'ta Muğla, İstanbul, Antalya, Mardin, Samsun ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 cep telefonu, 46 sim kart, 10 banka kartı, 2 dekont, 2 DVD ve 10 USB bellek ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki nakit akışının 484 milyon lira olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edile şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

78 kişinin can verdiği otel yangınında istenen cezalar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var

Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka

"Banker Bilo" filmindeki pasaport sahnesi gerçek oldu
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.