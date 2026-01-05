Haberler

Mısır 2025'te Turizmde Rekor Kırdı: 19 Milyon Ziyaretçi

Güncelleme:
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, ülkenin 2025 yılında yaklaşık 19 milyon turist ağırlayarak rekor kıracağını açıkladı. Bu artış, güvenlik, istikrar, stratejik kalkınma ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi gibi unsurlara bağlanıyor.

KAHİRE, 5 Ocak (Xinhua) -- Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, Mısır'ın 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla yaklaşık 19 milyon turist ağırlayarak rekor kırdığını söyledi.

Fethi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu artışı güvenlik ve istikrar, net bir kalkınma stratejisi ve turizm ürünlerini çeşitlendirme ve hizmet kalitesini iyileştirme çabalarına bağladı.

Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh ve Marsa Alam'ın Mısır'ın turistik yerlerinin coğrafi dağılımını yansıtan ülkenin en yoğun havalimanları olduğunu belirten Fethi, turist uçuşlarının dünya çapında 193 şehirden geldiğini de sözlerine ekledi.

2025 yılında charter uçuş trafiği yüzde 32 artarken, Yeni Alamein Kenti, charter uçuşlarında yüzde 450'lik bir artışla hızla büyüyen bir destinasyon olarak öne çıktı.

Turizm, işçi dövizi, Süveyş Kanalı gelirleri ve ihracatın yanı sıra Mısır için önemli bir döviz kaynağı. Sektör, 2024 yılında da 15,7 milyon ziyaretçiden 15,3 milyar ABD doları gelir elde ederek toparlanmayı sürdürmüştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500

