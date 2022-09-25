Milli güreşçi Taha Akgül dünyaevine girdi Güncel Haberler Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Bianka Cekusz ile evlendi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Bianka Cekusz ile evlendi. Ankara'daki İncek Günay Düğün Salonu'nda yapılan törende nikahı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar yaptı. Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Güncel Kaynak: AA / Emirhan Türker Macaristan Taha Akgül Spor Güncel Haberler

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