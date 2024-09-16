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Mersin'de 65 Milyon Lira Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Mersin'de yapılan operasyonda, silikon yüklü kolilerden 1 milyon 286 bin paket kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

MERSİN'de silikon yüklü olduğu beyan edilen kolilerden piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olan 1 milyon 286 bin kaçak makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye üzerinden başka ülkelere gümrük kaçağı sigara, tütün ürünleri ve doldurulmuş veya bandrolsüz makaron kaçakçılığı yapıp devleti zarara uğratan, haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mersin Limanı'ndan çıkan çekici ve gümrük mühürlü dorse durduruldu. Yapılan kontrollerde, transit rejim beyannamesine göre araçta Çin'den Suriye'ye transit rejim kapsamında gönderilen yasal yükü silikon olduğu belirtilen dorse arandı. Kolilerde silikonun yanı sıra piyasa değeri yaklaşık 65 milyon TL olan 1 milyon 286 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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