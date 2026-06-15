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Mardin'de buğday yüklü tır yandı

Mardin'de buğday yüklü tır yandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklü bir tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale gelirken, dorsedeki buğday zarar gördü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Akyüz Mahallesi'nde bir tarlada dorsesine buğday yüklenen tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır, kullanılamaz hale geldi, dorsedeki buğday zarar gördü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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