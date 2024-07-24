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İngiliz polisinden tepki çeken müdahale! Etkisiz hale getirdiği saldırganı feci şekilde dövdü

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İngiltere Manchester Havalimanı'nda bir polis, yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme attı. Diğer polisler ise elektroşok silahlarını çıkararak müdahale etti. O görüntüler tepkiye neden olurken Manchester Emniyetinden yapılan açıklamada, havalimanı terminalinde bir kişiyi gözaltına almak isteyen polisin 4 kişi tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi. Yumruklu saldırı sırasında bir kadın polisin burnunun kırıldığı, 3 polisin saldırı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda polisin yerde yatan kişinin yüzünü tekmelemesi kamuoyunda tepki çekince yetkililer, bir grubun polis memurlarına saldırdığı, bu kişinin de saldırgan grupta yer aldığı açıklamasını yaptı.

Bir polisin Manchester Havalimanı'nda yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme attığı, diğer polislerin ise elektroşok silahlarını çıkardığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Çevredekilerin korkuyla olan biteni kayda aldığı olayda polis ekiplerinin orantısız güç kullanması eleştirilere neden oldu.

"KADIN POLİSİN BURNU KIRILDI"

Görüntüler üzerine Manchester Emniyetinden yapılan açıklamada, havalimanı terminalinde bir kişiyi gözaltına almak isteyen polisin 4 kişi tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Yumruklu saldırı sırasında bir kadın polisin burnunun kırıldığı, 3 polisin saldırı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olaya müdahale eden polislerin ise silahlarının alınması riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Gözaltına alınan 4 saldırganın daha sonra sağlık çalışanlarına da saldırdığı açıklandı.

İngiliz polisinden tepki çeken müdahale! Etkisiz hale getirdiği saldırganı feci şekilde tekmeledi

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YÜKSELDİ

Açıklamada, polisin yerde yatan kişinin kafasını ve yüzünü tekmelemesiyle ilgili, "Videodaki davranışa ilişkin endişelerin farkındayız ve Mesleki Standartlar Müdürlüğümüz bunu değerlendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Olaya ilişkin sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar polisin müdahalesini eleştirdi. Görüntüleri paylaşan "Lowkey" takma adını kullanan şarkıcı Kareem Dennis, "Polis, Manchester Havalimanı'nda iki Müslüman'a annelerinin önünde saldırıyor." ifadesini kullandı.

"POLİS, ANNESİNİ İTTİĞİ İÇİN SALDIRDI"

Yaşananlara ilişkin detayları X hesabından paylaşan gazeteci Alex Tiffin, "Asyalı bir adam elleri yanda ve yerde yüzükoyun yatarken bir polisin elektroşok silahı kullanıp, bu kişinin yüzünü tekmeleyip başına basmasının bir anlamı yok. İkinci adam ise tamamen işbirliği içinde ancak yere fırlatılırken yumruk atılıyor ve ensesine dirsekle vuruluyor. Manchester Polisi ve Britanya Ulaştırma Polisinin cevaplaması gereken ciddi sorular var." dedi. Tiffin, üst araması sırasında polisin saldırgan olduğu iddia edilen kişilerin annesini ittiğini, olayın bunun üzerine başladığını da öne sürdü.

Manchester Üniversitesi Rektörü Nazir Afzal ise sosyal medya paylaşımında, "Resmin tamamını görmek gerek ancak hiçbir şey elleri yanda yüzükoyun yerde yatan silahsız bir kişinin yüzüne tekme atılmasını, başına basılmasını ve elektroşok verilmesini haklı çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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