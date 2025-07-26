Lüleburgaz'da Yüzme Eğitimi Projesi Devam Ediyor

Lüleburgaz'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yüzme eğitimleri devam ediyor.

Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi önemsediklerini söyledi.

Proje kapsamında 8 Temmuz da başlayan eğitimlerin devam ettiğini ifade eden Ercan, öğrencilere temel yüzme eğitimi verildiğini belirtti.

Eğitimlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktaran Ercan, eğitimlerin haftada 4 gün yapıldığını kaydetti.