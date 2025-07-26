Lüleburgaz'da Yüzme Eğitimi Projesi Devam Ediyor
Lüleburgaz'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yüzme eğitimleri devam ediyor. Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan, projeye olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Lüleburgaz'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yüzme eğitimleri devam ediyor.
Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Tayfun Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi önemsediklerini söyledi.
Proje kapsamında 8 Temmuz da başlayan eğitimlerin devam ettiğini ifade eden Ercan, öğrencilere temel yüzme eğitimi verildiğini belirtti.
Eğitimlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktaran Ercan, eğitimlerin haftada 4 gün yapıldığını kaydetti.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel