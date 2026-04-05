Albüm: Çin'in Laixi Kenti, Alçak İrtifa Ekonomisinde Önemli Bir İmalat Merkezi Oldu

LAİXİ, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Laixi kenti, son yıllarda uçak araştırma ve geliştirme, havacılık malzemeleri işleme, hassas imalat, uçuş eğitimi, hava taşımacılığı hizmetleri ve mesleki eğitimi kapsayan bir alçak irtifa ekonomisi endüstri zinciri kurdu.

Kent halihazırda, son montaj ve temel bileşenlerin imalatıyla uğraşan birçok işletmenin yanı sıra insansız hava araçları (İHA) tedarik zincirinin alt ve üst kademelerinde faaliyet gösteren üreticilere de ev sahipliği yapıyor. Bu yapısal gelişim, yerel ekonominin nitelikli büyümesini etkili bir şekilde destekliyor.

