Kuyumcukent'te Uzun Namlulu Silahlarla 20 Milyon Liralık Soygun Kamerada

Güncelleme:
Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun gerçekleştirildi. Maskeli şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıyan soygunun ardından kaçtılar; bir şüpheli gözaltına alındı.

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, - KUYUMCUKENT'e 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.20 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesin'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra 1 şüpheli gözaltına alındı. Soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

