Haberler

Kuşadası'na iki kruvaziyerle 2 bin 723 turist geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası, Ege Port Limanı'na yanaşan iki kruvaziyer gemisi ile 2 bin 723 turisti ağırladı. Turistler Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, iki kruvaziyerle 2 bin 723 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celebrity Infinity" ile Bahamalar bayraklı "Silver Muse" yolcu gemileri yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı 2 bin 723 turistin bir kısmı tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, kruvaziyer turizminin ilçe için önemli olduğunu belirterek, "Bu tür büyük gemilerin limanımıza uğraması, hem şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyor hem de ekonomimize canlılık getiriyor." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

