Kuşadası 4 Kruvaziyer ile 6 Bin 298 Turisti Ağırladı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ege Port Limanı'na yanaşan 4 kruvaziyer gemisiyle 6 bin 298 turisti konuk etti. Turistler, ilçede alışveriş yaparken, Selçuk'taki tarihi yerleri de ziyaret etti.
Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turisti ağırladı.
Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Celestyal Discovery" ve "Celebrity Infinity", Bahama bayraklı "Wind Star" ve İtalya bayraklı "Costa Fortuna" gemileri yanaştı.
Gemilerden, çoğunluğu ABD vatandaşı 6 bin 298 yolcu indi.
Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel