D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla D-100 kara yolunun Çankırı kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, İstanbul-Samsun kara yolunun Ilgaz, Kurşunlu ve Çerkeş mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

Aksaklık yaşanmaması için güzergahtaki kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki yoğunluğun hafta sonu süresince devam etmesi bekleniyor.