Küçük Menderes Havzası bu yaz modern sistemle sulanacak

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İzmir Küçük Menderes Havzası'nda bu yaz 205 bin 100 dekar arazinin modern sulama sistemiyle sulanacağını, baraj doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını ve tasarruf sağlayan elektronik sayaç sistemiyle su kullanımının büyük oranda düştüğünü açıkladı.

DSİ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, bölgede biri yeraltı barajı olmak üzere 11 depolama tesisi inşa ettiklerini belirtti.

Havzada 360 milyon metreküp depolama hacmine ulaşıldığını aktaran Balta, kış sezonunda yaşanan yağışlar sayesinde Küçük Menderes Havzası'ndaki barajların su seviyesinin iyi durumda olduğunu ifade etti.

Balta, Bademli, Haliller, Çatak gibi barajların doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Dolusavaklardan uzun süredir su tahliye ediyoruz. Bu durum elbette üreticimizin önümüzdeki yaz sulama sezonuna umutla bakmasına neden oluyor. Bu yaz bölgede 205 bin 100 dekar araziye can suyu vereceğiz. Bereketi bol olsun. Projelerimiz tamamlandığında ise bu rakam 288 bin dekarı aşacak." ifadelerini kullandı.

Bölgede sulu tarıma geçilmesiyle sulama maliyetlerinin düştüğünü ve dekar başına verimin arttığını kaydeden Balta, projeler sayesinde yaklaşık 18 bin 500 kişiye de istihdam olanağı yaratıldığını bildirdi.

Suyu korumak için eski açık kanallı sulama sistemlerini terk ederek borulu basınçlı kapalı sisteme geçtiklerini aktaran Balta, sulamalarda ön ödemeli elektronik sayaç sisteminin devreye alındığını belirtti.

Balta, sistem sayesinde su tasarrufu ve verimlilikte artış sağlandığını ifade ederek, Beydağ Barajı Sulaması Projesi'nde önceki yıl günde 1 milyon 200 bin metreküp su kullanıldığını, sayaç sistemiyle bu rakamın günde 350 bin metreküpe kadar düştüğünü, 29 gün süren sulama sezonunun ise 72 güne uzadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
