Kripto Para Borsası Dolandırıcılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

Aydın merkezli 4 ilde kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kripto para sisteminden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve O.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, Aydın, Antalya, Ankara ve Karabük'teki adreslere 2 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri, çok sayıda kripto cüzdan ve kripto borsaları arası transferle akladıkları belirtilmiş, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında şüphelilerin hesaplarında 292 milyon 803 bin liralık hareketlilik, söz konusu kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon olduğu öğrenilmişti.