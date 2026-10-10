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Kozan Ticaret Odası'nda başkan seçimi Volkan Bayrakçı'nın 10 oyuyla sonuçlandı

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Kozan Ticaret Odası'nda yapılan seçimlerde beyaz liste ile mavi liste yarıştı; 19 meclis üyesinden 10'unun oyunu alan Volkan Bayrakçı yeni başkan oldu. Bayrakçı, bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı mevcut başkan Mustafa Kandemir'e teşekkür etti.

Kozan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Bayrakçı oldu.

Odada yapılan seçimlerde, mevcut başkan Mustafa Kandemir'in aday olduğu beyaz liste ile Volkan Bayrakçı'nın yer aldığı mavi liste yarıştı.

Seçimlerde 19 meclis üyesinden 10'unun oyunu alan Bayrakçı, yeni başkan oldu.

Bayrakçı, bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı Mustafa Kandemir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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